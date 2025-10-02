Real Madryt oraz Manchester City będą rywalizowali o transfer Michaela Olise z Bayernu Monachium. Francuz trafił pod ich obserwację. Bawarczycy jednak chcą zatrzymać swoją gwiazdę - donosi "TEAMtalk".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise oraz Harry Kane

Michael Olise pod obserwacją Realu Madryt i Manchesteru City

Real Madryt oraz Manchester City są kandydatami do triumfu w Lidze Mistrzów. Oba zespoły w letnim okienku transferowym dokonały bardzo ciekawych wzmocnień. Na Estadio Santiago Bernabeu trafił m.in. Trent Alexander-Arnold. The Citizens z kolei wzmocnił choćby Tijjani Reijnders. Jak się okazuje, wkrótce między tymi klubami może rozpocząć się walka o pozyskanie gwiazdy.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Real Madryt oraz Manchester City myślą o głośnym wzmocnieniu. W kręgu zainteresowań tych zespołów znalazł się bowiem Michael Olise z Bayernu Monachium. Reprezentant Francji jest bacznie obserwowany zarówno przez Królewskich jak i drużynę prowadzoną przez Pepa Guardiolę.

Wspomniane źródło zaznacza, że Bayern Monachium nie ma zamiaru pozbywać się Michaela Olise. Mistrzowie Niemiec są gotowi wręcz zatrzymać Francuza. Władze bawarskiego klubu planują zaoferować skrzydłowemu nowy kontrakt, który będzie korzystniejszy. Czas pokaże, jak się rozstrzygnie sytuacja w sprawie przyszłości reprezentanta Trójkolorowych.

Michael Olise w obecnym sezonie prezentuje wybitną formę. Francuz rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.