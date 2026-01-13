Real Madryt ma wymarzonego kandydata na trenera. To byłoby wielkie wydarzenie

Real Madryt umieścił na swojej liście życzeń Juergena Kloppa. Niemiec jest wymarzonym kandydatem na trenera, ale Florentino Perez nie zapomina także o legendzie Królewskich.

Klopp na liście życzeń Realu Madryt. Jest jeszcze jedno nazwisko

Zmiana trenera w Realu Madryt uruchomiła lawinę spekulacji. Oficjalnie pierwszy zespół przejął Alvaro Arbeloa, ale w gabinetach na Santiago Bernabeu już trwają rozmowy o przyszłości. Jak poinformował Fabrizio Romano, Florentino Perez bardzo wysoko ceni Juergena Kloppa i uważa go za idealnego kandydata do poprowadzenia Królewskich w dłuższej perspektywie.

Niemiec od miesięcy pozostaje poza pracą trenerską, pełniąc funkcję dyrektora globalnego futbolu w strukturach Red Bulla. To jednak nie zmienia faktu, że jego nazwisko robi ogromne wrażenie w Madrycie. Klopp jest postrzegany jako szkoleniowiec, który potrafi budować silne drużyny, nadawać im charakter i wygrywać największe trofea. Niektóre doniesienia sugerują, że były trener Liverpoolu byłby skłonny wrócić do pracy szkoleniowca.

Perez ma jednak w głowie również plan bardziej sentymentalny. Drugim nazwiskiem, które regularnie wraca w rozmowach, jest Zinedine Zidane. Francuz to absolutna legenda Realu, zarówno jako piłkarz, jak i trener. Problem w tym, że Zidane jest bardzo blisko objęcia reprezentacji Francji po mundialu w 2026 roku i na ten moment trudno sobie wyobrazić, by zmienił ten kierunek.

Według Romano Real nie ma jeszcze żadnych ustaleń z żadnym szkoleniowcem. Klub celowo postawił na Arbeloę, który zna środowisko, akademię i realia szatni, zyskując czas na spokojne decyzje. Dopiero kolejne miesiące pokażą, czy temat Kloppa stanie się realny, czy pozostanie wielkim marzeniem prezesa.

Jedno jest pewne. jeśli Juergen Klopp faktycznie trafi kiedyś do Realu Madryt, byłoby to jedno z największych wydarzeń trenerskich ostatnich lat w europejskim futbolu.