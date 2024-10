Real Madryt ma dwie opcje transferowe. Perez sporządził listę życzeń

Real Madryt przygotował dwie opcje transferowe na przyszłe lato. Według dziennika Diario AS pierwszą z nich jest Trent Alexander-Arnold. Z kolei drugą Pedro Porro.

Źródło: Diario AS

Źródło: Diario AS

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexander-Arnold lub Porro, ktoś z nich latem trafi do Realu Madryt

Real Madryt po kompromitacji w El Clasico jeszcze bardziej myśli o wzmocnieniach podczas przyszłego letniego okna transferowego. Nie jest tajemnicą, że Królewscy potrzebują nowych zawodników w formacji defensywnej. Dlatego Florentino Perez zdecydował się stworzyć listę życzeń na pozycji prawego obrońcy. W notesie prezydenta klubu znalazły się dwa konkretne nazwiska.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Według dziennika AS sporządzoną listę życzeń otwiera Trent Alexander-Arnold. Z kolei opcją rezerwową wybrany został Pedro Porro. Latem ktoś z tej dwójki ma zasilić szeregi obecnego mistrza Hiszpanii. Na chwilę obecną większe szanse ma oczywiście Anglik.

Saga transferowa z udziałem Realu i Alexandra-Arnolda ciągnie się już od kilku miesięcy. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że piłkarz odrzucił już kilka ofert Liverpoolu ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa 26-latka wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Oznacza to, że Los Blancos będą mogli pozyskać go za darmo i już w styczniu rozpocząć negocjacje kontraktowe.

🚨 BREAKING: Real Madrid's RB targets:



– Plan A: Trent Alexander-Arnold.

– Plan B: Pedro Porro.@diarioas pic.twitter.com/iYCbz50mVC — Madrid Zone (@theMadridZone) October 30, 2024

Transakcja z udziałem Pedro Porro będzie znacznie trudniejsza do sfinalizowania. Hiszpan jest związany kontraktem z Tottenhamem, do którego dołączył latem ubiegłego roku. Koguty zapłaciły za niego 40 milionów euro, oferując mu umowę do czerwca 2028 roku.