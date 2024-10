Guardiola ocenił wybór Man United. Tak podsumował Amorima

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Amorim blisko Man United, Guardiola pod wrażeniem Portugalczyka

Manchester United na początku tygodnia zdecydował się zwolnić Erika ten Haga. Czerwone Diabły dość szybko znalazły następcę Holendra. Wybór klubu z Old Trafford padł na Rubena Amorima, czyli obecnego menadżera Sportingu CP.

Obecnie rozmowy są na finiszu, a ostateczna decyzja należy do Rubena Amorima. Manchester United zgodził się zapłacić klauzulę, która umożliwi im sfinalizowanie transakcji. Wykupienie 39-latka z obecnego klubu wyniesie 10 milionów euro.

Choć na oficjalną informację o przejściu Rubena Amorima do Manchesteru United trzeba poczekać, to Pep Guardiola zdążył już ocenić swojego kolegę po fachu. Hiszpan jest pod wrażeniem dokonań Portugalczyka i przyznał, że ma dobre doświadczenia z meczów przeciwko jego drużynie. Co więcej, warsztat trenerski 39-latka docenia również piłkarz Obywateli – Matheus Nunes.

– Mam dobre doświadczenie z gry przeciwko Sportingowi pod wodzą Rubena Amorima. Rozmawiałem z Matheusem Nunesem i wypowiadał się o nim w samych superlatywach. W tym sezonie jest niepokonany, wygrał wszystkie mecze w lidze. W Lidze Mistrzów ma tyle samo punktów co my – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez Fabrizio Romano.

Zanim oficjalnie Amorim zostanie menadżerem Manchesteru United. w najbliższych meczach na ławce zasiądzie legenda Czerwonych Diabłów. Obowiązki po zwolnionym ten Hagu przejął dotychczasowy asystent Ruud van Nistelrooy. Holender zadebiutuje w środę (30 października) podczas meczu z Leicester w Carabao Cup.