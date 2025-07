Real Madryt chce pozyskać Ibrahimę Konate. Jak się okazuje, może dojść do wymiany piłkarzy z Liverpoolem. Królewscy planują bowiem włączyć w transakcję Brahima Diaza i zapłacić dodatkowe 10 milionów euro - podaje "Fichajes".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real i Liverpool znajdą porozumienie? Brahim Diaz za Konate

Real Madryt aktywnie wszedł w letnie okienko transferowe. Florentino Perez przed Klubowymi Mistrzostwami Świata dopiął bowiem aż trzy głośne wzmocnienia. Na Estadio Santiago Bernabeu trafili Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, a także Xabi Alonso na ławkę trenerską. Królewscy obecnie pracują nad sprowadzeniem kolejnych zawodników.

Nie jest wielką tajemnicą, że Real Madryt chce pozyskać Ibrahimę Konate. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż Królewscy mają plan na pozyskanie francuskiego defensora. Hiszpanie chcą włączyć Brahima Diaza w transakcję z Liverpoolem, a także zapłacić dodatkowe 10 milionów euro.

Kontrakt Ibrahimy Konate z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Medialne doniesienia sugerują, że reprezentant Francji nie ma zamiaru przedłużać umowy z The Reds. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że mistrzowie Premier League dobiją targu z Realem Madryt. Jednak czas pokaże, czy faktycznie dojdzie do wymiany zawodników.

Real Madryt rozpocznie sezon ligowy już 19 sierpnia. Tego dnia podopieczni Xabiego Alonso zagrają u siebie z Osasuną Pampeluną. Liverpool natomiast już 10 sierpnia może sięgnąć po Tarczę Wspólnoty. Mistrzowie Anglii o trofeum zagrają z Crystal Palace.