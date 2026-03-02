Real Madryt liczy na pomoc BVB przy wielkim transferze

09:33, 2. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Real Madryt od miesięcy monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego środkowego obrońcy. Według AS na czoło listy życzeń wysunął się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund, a klub ma jasny plan na realizację transferu

Florentino Perez
Florentino Perez

Dobre relacje mogą ułatwić transfer Schlotterbecka do Realu

Real Madryt musi przygotować się na możliwe odejścia w defensywie. David Alaba opuści klub latem po wygaśnięciu kontraktu, a przyszłość Antonio Rudigera pozostaje niepewna. Wcześniejsze cele transferowe takie jak William Saliba i Dayot Upamecano są już nieaktualne, bowiem obaj piłkarze przedłużyli umowy ze swoimi klubami, natomiast Ibrahima Konate nie przekonuje działaczy.

Najpoważniejszym kandydatem stał się Nico Schlotterbeck, którego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje do czerwca 2027 roku. Niemiec jest ważną postacią zespołu z Signal Iduna Park, a negocjacje z tym klubem nigdy nie należą do łatwych. Real może jednak liczyć na atut w postaci wieloletnich, bardzo dobrych relacji między klubami.

Hans Joachim Watzke utrzymuje bliskie kontakty z Florentino Perezem oraz Jose Angelem Sanchezem. Nawet różnice zdań w sprawie Superligi nie zburzyły tej współpracy. Ostatnim przykładem owocnych relacji był transfer Jude Bellinghama w 2023 roku za 103 miliony euro plus zmienne.

Wcześniej między klubami dochodziło do innych operacji, w tym wypożyczeń Achrafa Hakimiego czy Reiniera Jesusa oraz transferu Nuriego Sahina. Borussia informowała także Real o sytuacji Erlinga Haalanda przed jego odejściem do Manchesteru City. Te doświadczenia mogą okazać się kluczowe, jeśli Królewscy zdecydują się na konkretne działania w sprawie Schlotterbecka.

