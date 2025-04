Klopp przedstawił Realowi żądania. Poprosił o jeden kluczowy transfer

dpa/Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp poprosi Real o transfer lewego obrońcy

Real Madryt wraz z końcem obecnego sezonu najprawdopodobniej zmieni szkoleniowca. Wiele wskazuje na to, że Carlo Ancelotti zostanie zwolniony po słabej obecnej kampanii. Królewscy bowiem odpadli już z rozgrywek Ligi Mistrzów, a w lidze hiszpańskiej tracą do pierwszej FC Barcelony kilka punktów. To powoduje, że jedyną szansą dla nich na jakieś trofeum może być Puchar Króla, ale to zbyt mało, aby uratować posadę włoskiego szkoleniowca.

Z tego też powodu władze Realu Madryt poszukują nowego trenera. Mówi się o dwóch kandydatach: Jurgenie Kloppie oraz Xabim Alonso. Ten pierwszy w ostatnich dniach zelektryzował opinie publiczną, a teraz na jaw wyszły jego oczekiwania. Według informacji przekazanych serwis “Defensa Central”, Jurgen Klopp poprosi Real Madryt o transfer klasowego lewego obrońcy. Jest to główny priorytet i żądanie szkoleniowca przed ewentualnym objęciem klubu.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Poza tym w optymistycznym wariancie Klopp widziałby w drużynie także nowego środkowego pomocnika, ale nie jest to najważniejsza rzecz, której Niemiec wymaga od władz klubu ze stolicy Hiszpanii. “Defensa Central” dodaje jednak także, że szkoleniowiec jest pod wrażeniem Rodrygo, Mbappe, Valverde, Bellinghama oraz Tchouameniego.

