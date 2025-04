Wirtz zdecydował, gdzie chce grać. Gigant musi wyłożyć 125 milionów

dpa/Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz chce grać w Realu Madryt

Florian Wirtz to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych w ostatnim czasie zawodników w Europie, a może i na świecie. Przede wszystkim ofensywny pomocnik Bayeru Leverkusen imponuje zmysłem do gry kombinacyjnej oraz taktyką, a to podoba się wszystkim klubom. Od wielu miesięcy trwają spekulacje, gdzie w kolejnym sezonie będzie występować Niemiec, ale teraz on sam wskazał swój priorytet transferowy.

Według informacji przekazanych przez niemiecki dziennik “Bild”, Florian Wirtz chce grać w Realu Madryt. To właśnie Królewscy są dla pomocnika celem numer jeden. Ewentualnym drugim wyborem byłby Manchester City, a trzecim Bayern Monachium. Wszystkie te trzy klubu musiałby jednak wyłożyć na transfer Wirtza przynajmniej 125 milionów euro, bowiem tyle oczekuje Bayer Leverkusen. Jest to bowiem kwota klauzuli wpisanej w kontrakt gwiazdora.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał dla Bayeru Leverkusen 40 spotkań, w których zdobył w sumie 15 goli oraz zanotował 13 asyst. Obecnie jednak 21-latek wraca do rytmu meczowego po kontuzji kolana. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 140 milionów euro, a kontrakt z Aptekarzami wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

