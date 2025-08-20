Real Madryt jest poważnie zainteresowany transferem Ibrahimy Konate. Gwiazdor Liverpool może opuścić Anfield jeszcze tego lata lub w przyszłym roku.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez

Real przedstawił dwie opcje. Pracuje nad transferem Konate

Real Madryt przebudował już tego lata defensywę, ściągając trzech nowych zawodników. Na Santiago Bernabeu zawitali Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen oraz Alvaro Carreras. Xabi Alonso uważa jednak, że to nie koniec, a w szczególności obawia się dyspozycji pozostałych środkowych obrońców. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata bardzo słabo zaprezentowali się Raul Asencio i Antonio Rudiger, a David Alaba ma zbyt dużo problemów zdrowotnych. Z tego względu planowany jest transfer jeszcze jednego defensora. Wybrańcem Królewskich został Ibrahima Konate.

Francuz poważnie rozważa opuszczenie Anfield i przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii. Jest zainteresowany transferem do Realu Madryt, choć oczywiście wyobraża sobie również przyszłość w Liverpoolu. W szeregach The Reds panuje obawa, że pójdzie on drogą Alexandra-Arnolda i dołączy do Królewskich po wygaśnięciu umowy, czyli w przyszłym roku. Pojawił się więc pomysł sprzedaży jeszcze tego lata. To następstwo nieudanych negocjacji w sprawie przedłużenia kontraktu.

Real wyobraża sobie zarówno transfer tego lata, jak i w przyszłym roku. Obecnie jest w stanie zaoferować Liverpoolowi 35 milionów euro. Uważa, że to właściwa wycena, biorąc pod uwagę sytuację Konate. Jeśli natomiast Francuz dołączy do giganta za rok, ma obiecany potężny bonus za podpis pod kontraktem.