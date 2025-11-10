Real Madryt i Man City chcą gwiazdę Liverpoolu. Szykuje się wielki transfer

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dominik Szoboszlai na celowniku gigantów, Liverpool chce przedłużyć kontrakt z gwiazdorem

Real Madryt w przyszłym roku zamierza wzmocnić środkową strefę boiska, która w ostatnich miesiącach wymaga stabilizacji i kreatywności. Również Manchester City pod wodzą Pepa Guardioli uważnie przygląda się szczególnie pomocnikom operującym w środku pola. Oba kluby szukają zawodnika, który mógłby natychmiast wnieść jakość, doświadczenie i wszechstronność.

Według doniesień hiszpańskiego dziennika „AS”, na celowniku gigantów znalazł się Dominik Szoboszlai z Liverpoolu. 25-letni kapitan reprezentacji Węgier od momentu transferu na Anfield imponuje formą i stał się kluczowym ogniwem drużyny, która w zeszłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Anglii.

The Reds coraz bardziej martwią się, że w niedalekiej przyszłości mogą stracić Szoboszlaia, jeśli nie uda się sfinalizować rozmów kontraktowych. Klub jest gotowy zaoferować nową umowę do 2030 roku, a także znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, żeby wynagrodzić zawodnika za jego doskonałe wyniku. Działania mają również wysłanie wyraźnego sygnału do europejskich rywali, że nie zamierza łatwo oddać swojego kluczowego pomocnika.

Szoboszlai dołączył do Liverpoolu z RB Lipsk w 2023 roku za 70 milionów euro. Dotychczas na Anfield rozegrał 110 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował 19 asyst. Jego kontrakt wygasa z końcem sezonu 2027/28, co sprawia, że temat przedłużenia umowy jest jednym z priorytetów zarządu klubu.