Liverpool szykuje nowy kontrakt dla gwiazdy. Zapewni jej podwyżkę

Dominik Szoboszlai przedłuży umowę z Liverpoolem?

Liverpool jest niezwykle zadowolony z postawy Dominika Szoboszlaia, który od dłuższego czasu stanowi jeden z filarów drużyny prowadzonej przez Arne Slota. Węgierski pomocnik błyskawicznie stał się kluczowym zawodnikiem ekipy The Reds, imponując zarówno techniką, jak i zaangażowaniem. Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, władze klubu z Anfield Road planują nagrodzić swoją gwiazdę za znakomite występy, oferując mu nowy, długoterminowy kontrakt.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Liverpool ma zaproponować Szoboszlaiowi przedłużenie umowy do 2030 lub nawet 2031 roku. Przypomnijmy, że obecne porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Nowy kontrakt wiązałby się również z podwyżką wynagrodzenia, co stanowiłoby wyraz uznania dla jego rosnącej roli w zespole. Sam piłkarz jest bardzo zadowolony z życia i gry w Liverpoolu, dlatego wszystko wskazuje na to, że 25-letni gwiazdor bez większych wątpliwości złoży swój podpis.

Dominik Szoboszlai, który dołączył do Liverpoolu w lipcu 2023 roku z Lipska za kwotę ponad 70 milionów euro, szybko udowodnił swoją wartość. 59-krotny reprezentant Węgier w barwach angielskiego klubu rozegrał do tej pory 109 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował 19 asyst. W tym czasie wstawił do swojej gabloty dwa trofea. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia ofensywnego pomocnika na około 85 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych zawodników w całej Premier League.