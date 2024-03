fot. Imago / Zuma Wire / Oscar J. Barroso / Kessler-Sportfotografie Na zdjęciu: Florentino Perez

Im bliżej okna transferowego, tym ciekawsze wieści pojawiają się na temat ewentualnych transferów

Defensa Central przekazała, że Florian Wirtz może zasilić szeregi Los Blancos

20-latek jest wyceniany na 100 milionów euro

Real Madryt w trakcie intensywnej walki o Floriana Wirtza

Real Madryt wyłania się jako faworyt do sfinalizowania transakcji z udziałem Floriana Wirtza. Defensa Central przekonuje, że sternicy Los Blancos prowadzą już negocjacje w sprawie pozyskania 20-letniego ofensywnego pomocnika. Jego występy zachwyciły już kibiców w Europie.

Od momentu, gdy Wirtz trafił do pierwszej drużyny Bayeru Leverkusen zimą 2000 roku, notuje regularnie postępy w grze. Zaliczył błyskawiczny przeskok z juniorów do piłkarskiej elity, co trwało zaledwie kilka miesięcy. W tym sezonie młody Niemiec zaliczył już 36 spotkań, przyczyniając się do zdobycia 28 bramek. Strzelił 11 goli i zaliczył 17 asyst.

Chociaż pojawiają się spekulacje na temat możliwego transferu Wirtza do Realu latem tego roku, to niewykluczone, że władze Królewskich będą mieć nieco inne plany. Może być tak, że wszelkie negocjacje dotyczące zawodnika mogą być odroczone w czasie na 2025, a może nawet na 2026 rok. To jednocześnie otwiera szansę Arsenalowi i Liverpoolowi, czyli klubom także wyrażającym zainteresowanie Wirtzem.

Czytaj więcej: Prezydent Realu Madryt obiecał Mbappe dwa transfery