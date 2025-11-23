Real Madryt otrzymał ofertę za Federico Valverde. Liverpool zaproponował za Urugwajczyka aż 150 milionów euro. Królewscy jednak nie myślą o rozstaniu ze swoim gwiazdorem - przekazuje "Fichajes".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Liverpool oferuje 150 milionów euro za Federico Valverde

Real Madryt w letnim okienku transferowym przeszedł przebudowę. Królewscy dokonali wielu głośnych transferów, a na stanowisku trenera zatrudniono Xabiego Alonso. Władze z Estadio Santiago Bernabeu na ten moment nie mają zastrzeżeń do zespołu. Drużyna prezentuje się bardzo dobrze, a do tego gra przyjemną dla oka piłkę.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „Fichajes” przekazuje, że Królewscy otrzymali ofertę transferową za Federico Valverde. Prosto od Liverpoolu. Urugwajski pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań The Reds, którzy zaproponowali Hiszpanom aż 150 milionów euro.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt nie ma zamiaru rozstawać się z Federico Valverde. Jednak taka kwota może sprawić, że Królewscy zmienią zdanie. Obecnie trudno przewidzieć, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości Urugwajczyka. Niewątpliwie przeprowadzka pomocnika do Liverpoolu byłaby wielkim hitem transferowym.

Federico Valverde od lat jest związany z Realem Madryt. Dotychczas reprezentant Urugwaju rozegrał 338 spotkań w koszulce Królewskich. 27-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 32 trafienia, a także 35 asyst. Kontrakt pomocnika z hiszpańskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.