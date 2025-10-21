Gwiazda Realu Madryt nie chce czekać. Liczy na transfer

Endrick nie zagrał jeszcze ani razu pod wodzą Xabiego Alonso. Do tej pory zapowiadał walkę o miejsce w składzie, ale miał podjąć decyzję o zimowym transferze z Realu Madryt - sugeruje "El Chiringuito".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Endrick

Endrick chce wrócić do gry. Real mu tego nie zapewni

Real Madryt ściągnął utalentowanego snajpera w 2024 roku, wydając na niego 47,5 mln euro. Debiutancki sezon Endricka na Santiago Bernabeu nie był szczególnie udany, gdyż Carlo Ancelotti rzadko dawał mu możliwość pokazania swoich umiejętności. Kibice liczyli, że szybko wskoczy na wysoki poziom i będzie zmiennikiem Kyliana Mbappe, ale okazało się zupełnie inaczej. Po przybyciu Xabiego Alonso sytuacja Brazylijczyka jeszcze się pogorszyła, bowiem w tej kampanii nie zaliczył na murawie choćby minuty.

Latem Endrick dostał od Alonso sygnały, że ten na niego nie postawi i doradzał mu odejście na wypożyczenie. Napastnik był jednak pewny siebie i postanowił pozostać w klubie, walcząc o miejsce w składzie. Z biegiem miesięcy jego nastawienie znacząco się zmieniło. „El Chiringuito” twierdzi, że miał już podjąć decyzję o zimowym transferze. Brazylijczyk chce odejść na wypożyczenie, a Real Madryt oczywiście to zaakceptuje.

W stolicy Hiszpanii dalej wierzą w utalentowanego zawodnika, ale Alonso ewidentnie dostrzega w nim pewne braki i nie uważa go za wartościowy element pierwszej drużyny. Powrót do regularnej gry może pomóc Endrickowi w wyjeździe na mistrzostwa świata, na co mocno liczy. W chwili obecnej na pewno nie otrzyma powołania od Carlo Ancelottiego.