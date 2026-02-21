ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

David Alaba chce opuścić Real Madryt

Real Madryt nie imponuje formą w trwającej kampanii. Królewscy kilka tygodni temu zakończyli współpracę z Xabim Alonso i zatrudnili Alvaro Arbeloę na stanowisku trenera. Słaba postawa jednak nie miała wpływu na pozycję w tabeli. Los Blancos wykorzystali ostatnią wpadkę FC Barcelony i znaleźli się na pozycji lidera La Ligi.

Po sezonie Real Madryt planuje spore ruchy kadrowe. Już wiemy, że władze z Estadio Santiago Bernabeu pożegnają Davida Alabę, któremu kończy się kontrakt. Tymczasem Nicolo Schira zdradził, że Austriak również podjął decyzję. Austriak nie planuje zmienić zdania hiszpańskiego klubu i zdecydował się opuścić Królewskich.

David Alaba jest ogromnym problemem Realu Madryt. Austriak jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w całym zespole, ale rzadko go widujemy na boisku. Doświadczony defensor od lat ma ogromne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mu powrót na plac gry. Wkrótce jednak Królewscy pozbędą się zbędnego gracza.

Dotychczas David Alaba rozegrał 126 spotkań w koszulce Realu Madryt. Doświadczony Austriak zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień. Defensor może pochwalić się także dziewięcioma asystami. Oczekiwania wobec 33-latka były jednak zdecydowanie większe.