Abdellah Ouazane ma zostać nowym piłkarzem Realu Madryt. Talent ze szkółki Ajaksu ma dołączyć do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Jak podaje Marca pomocnik ma kontrakt do końca czerwca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rozmawia z Abdellahem Ouazane, wielki talent za darmo

Real Madryt po dość kiepskim sezonie zdecydował się na rewolucję dotyczącą kadry pierwszego zespołu. Królewscy zapewnili sobie transfery dwóch zawodników o głośnych nazwiskach. Wiadomo już, że drużynę wzmocni Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold.

Mimo to Florentino Perez planuje kolejne wzmocnienia. Informacje z Hiszpanii sugerują, że do zespołu dołączy jeszcze kilku piłkarzy. Między innymi trwają poszukiwania nowego środkowego pomocnika oraz napastnika. Oprócz tego Real Madryt patrzy daleko w przyszłość, szukając utalentowanych zawodników do klubowej akademii. Jak podaje Marca, niebawem do zespołu ma dołączyć utalentowany 16-latek.

Źródło informuje, że Real Madryt prowadzi rozmowy z Abdellahem Ouazane. Marokańczyk aktualnie występuje w juniorskich drużynach Ajaksu Amsterdam. Co więcej, mimo faktu, że pomocnik ma dopiero 16 lat, Real Madryt planuje włączyć go do zespołu do lat 19.

Ouazane przykuł uwagę Los Blancos podczas ostatniego turnieju międzynarodowego. W reprezentacyjnych rozgrywkach do lat 17 zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. Real Madryt uważa go za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników.

Nastolatek, zanim zdecydował się reprezentować Maroko, przez krótką chwilę grał w holenderskiej reprezentacji młodzieżowej. Wszystko przez to, że Ouazane posiada podwójne obywatelstwo.