Real Madryt chce zawodnika z Premier League. W grze nawet 80 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Adam Wharton na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt spędził większość tego lata na poszukiwaniu wzmocnień środka pola. Brak stabilności w tej strefie był widoczny w poprzednim sezonie. Obecnie hiszpański gigant pod wodzą Xabiego Alonso ma na celu odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii z rąk Barcelony.

Na nieco ponad tydzień przed zamknięciem letniego okna transferowego temat nowego pomocnika trafił na okładkę dziennika „AS”, który informuje, że Królewscy monitorują sytuację Adama Whartona. To 21-letni pomocnik Crystal Palace i reprezentacji Anglii. Zawodnik odpowiada profilowi, którego poszukuje hiszpański szkoleniowiec. Anglik potrafi nadawać tempo gry i organizować zespół wokół siebie.

Wharton przyciąga uwagę również innych angielskich gigantów. Manchester City, Manchester United i Liverpool także obserwują jego rozwój. Jak dotąd nie pojawiły się żadne sygnały, że którykolwiek z tych klubów zdecyduje się na transfer przed końcem okna. Wharton zadebiutował na poziomie Premier League w sezonie 2023/24 i rozegrał dotychczas 37 meczów.

Warto podkreślić, że Crystal Palace wycenia swojego zawodnika na przynajmniej 80 milionów euro. Real Madryt nie spieszy się z decyzją i starannie analizuje możliwość wzmocnienia środka pola. Temat Whartona pojawił się w hiszpańskich mediach krótko po doniesieniach, że Rodrygo poprosił o odejście z klubu, co mogłoby wpłynąć na ruchy transferowe Los Blancos i zwiększyć potrzebę pozyskania kolejnego kreatywnego pomocnika.