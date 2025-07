Real Madryt chce się go pozbyć. Gwiazdor się sprzeciwił

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick chce zostać w klubie

W ostatnim czasie przyszłość Endricka była niepewna. Real Madryt rozważał wypożyczenie 18-latka do innego klubu. Jednak według najnowszych doniesień portalu „Madrid-Barcelona” brazylijski napastnik podjął decyzję o pozostaniu na Santiago Bernabeu. Młody gwiazdor ma zamiar walczyć o swoje miejsce w zespole Xabiego Alonso.

Plotki o możliwym wypożyczeniu podsycane były świetną formą Gonzalo Garcii. Wychowanek Realu pokazał się ze świetnej strony na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w 6 spotkaniach strzelił cztery bramki i zanotował jedną asystę. Tymczasem Brazylijczyk dochodzi do siebie po kontuzji z końcówki poprzedniego sezonu. Media sugerowały, że dzięki wypożyczeniu mógłby otrzymać więcej minut gry i nabrać doświadczenia w innym klubie.

Natomiast Endrick jest przekonany, że może wpasować się do drużyny Xabiego Alonso, nowego trenera Realu. Wie, że dzięki swojej wszechstronności może grać nie tylko jako klasyczny napastnik, ale także na prawym skrzydle, gdzie konkurencja może być mniejsza.

Reprezentant Brazylii chce udowodnić swoją wartość w klubie, o którym marzył od dziecka, zamiast szukać łatwiejszej drogi na wypożyczeniu. Wygląda więc na to, że hiszpański szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji zawodnika do rotacji.

