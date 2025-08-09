Real Madryt chce pozyskać obrońcę za darmo. Trzech kandydatów

19:44, 9. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  RM Confidencial

Real Madryt po raz kolejny chce wzmocnić kadrę bez konieczności wydawania budżetu transferowego. RM Confidencial przekonuje, że Królewscy w lecie 2026 roku w ten sposób sprowadzą środkowego obrońcę. Mają trzech kandydatów.

Xabi Alonso
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt szuka „bezkosztowych” wzmocnień

Florentino Perez doskonale czuje się w rozmowach z zawodnikami, których kontrakty wygasają w najbliższym czasie. W ten sposób Real Madryt pozyskał już takich zawodników, jak Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, David Alaba i Trent Alexander-Arnold, chociaż w przypadku Anglika Królewscy musieli wyłożyć 10 milionów euro za sprowadzenie go jeszcze w czerwcu.

Madrytczycy w lecie 2026 roku planują wzmocnić linię obrony i chcą zrobić to właśnie na zasadzie wolnego transferu. Zgodnie z doniesieniami RM Confidencial na celowniku wicemistrzów Hiszpanii znalazło się trzech defensorów – Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Monachium) i Marc Guéhi (Crystal Palace).

Co łączy wspomnianą trójkę? Ich aktualne umowy wygasają 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że sześć miesięcy wcześniej będą oni mogli rozpocząc rozmowy z nowym pracodawcą. Real chce wykorzystać sytuację kontraktową tych graczy i zaproponować im przeprowadzkę do Madrytu.

