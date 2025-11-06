Real Madryt chce pozyskać Argentyńczyka. Klauzula odstępnego blisko 90 mln euro

Real Madryt umieścił na liście życzeń Lautaro Rivero z River Plate - ujawnił portal "DSports". 22-letni Argentyńczyk ma w kontrakcie gigantyczną klauzulę odstępnego, która może utrudnić jego transfer do Europy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Lautaro Rivero w kręgu zainteresowań Realu

Real Madryt dołączył do wyścigu o Lautaro Rivero, który reprezentuje barwy River Plate, który w ostatnich miesiącach przyciąga uwagę europejskich gigantów. Jak donosi „DSports”, argentyńskim defensorem interesują się również Atletico Madryt oraz Tottenham Hotspur.

Rivero ma na koncie debiut w reprezentacji Argentyny w październiku, a jego dynamiczny styl gry sprawia, że uważany jest za jeden z największych talentów defensywnych w Ameryce Południowej. Królewscy latem sięgnęli z River Plate po Franco Mastantuono, który szybko wkomponował się do zespołu Xabiego Alonso. Za 18-letniego pomocnika Los Blancos zapłacili 45 milionów euro.

Dla Królewskich transfer Lautaro Rivero byłby inwestycją, szczególnie że przyszłość Davida Alaby i Antonio Rudigera wciąż stoi pod znakiem zapytania. Argentyńczyk mógłby być ich naturalnym następcą. Co ciekawe, piłkarz ma wysoką klauzulę odstępnego, która została ustalona na poziomie aż 87 milionów euro.

Rivero dołączył do pierwszego zespołu River Plate w styczniu 2024 roku i podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2028 roku. Argentyński klub chce maksymalnie wykorzystać rosnące zainteresowanie swoim zawodnikiem. W trwającym sezonie Rivero strzelił dwa gole w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.