Real Madryt chce gwiazdę Premier League. Astronomiczna wycena

Real Madryt w letnim okienku transferowym może ruszyć po jedną z gwiazd Premier League. Na celowniku Królewskich znalazł się Cole Palmer. Samuel Luckhurst zdradza wycenę pomocnika Chelsea.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Cole Palmer od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Reprezentant Anglii to kluczowy zawodnik Chelsea i czołowa postać całej ligi. Coraz więcej wskazuje na to, że pomocnik może zdecydować się na zmianę otoczenia. Tę sytuację planuje wykorzystać m.in. Real Madryt.

23-latek nie jest zadowolony z powodu obecnego kształtu projektu The Blues i rozważa zakończenie swojej przygody na Stamford Bridge. Aktualny kontrakt wiąże go z Londyńczykami aż do 30 czerwca 2033 roku. Nie ma w nim klauzuli odstępnego – to oznacza, że zespół zainteresowany transferem będzie musiał negocjować z Chelsea.

Stołeczna ekipa nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą. Jednak jeżeli Palmer poprosi o zgodę na odejście, sześciokrotni mistrzowie kraju będą chcieli solidnie zarobić. Samuel Luckhurst ujawnia potencjalną kwotę, jaką na pozyskanie Anglika może przeznaczyć Real. To aż 150 milionów funtów, a więc nieco ponad 172 miliony euro.

Wycena Chelsea zdecydowanie ogranicza liczbę klubów, które będą mogły pozwolić sobie na takim transfer. W grze pozostają m.in. Manchester United i Bayern Monachium.