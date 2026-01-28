Real Madryt chce gwiazdę Bundesligi. To będzie głośny transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Yan Diomande na radarze Realu Madryt

Real Madryt już przygotowuje się na intensywne lato transferowe przed sezonem. Przed rozpoczęciem rozgrywek klub zatrudnił Xabiego Alonso, który wcześniej wykonał znakomitą pracę w Bayerze Leverkusen, sięgając po mistrzostwo Niemiec. Hiszpański szkoleniowiec nie zagrzał jednak długo miejsca na ławce trenerskiej Królewskich i obecnie za wyniki zespołu w drugiej części sezonu odpowiada Alvaro Arbeloa.

Latem do zespołu mają wrócić Endrick, przebywający na wypożyczeniu w Lyonie, oraz Nico Paz. Argentyńczyk z kolei zbiera doświadczenie w Como. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na liście życzeń Realu, jest Yan Diomande. Skrzydłowy RB Lipsk w trwającym sezonie przyciąga uwagę swoją dynamiką, bezpośrednim stylem gry oraz konkretami pod bramką rywali. Jak informuje serwis „Defensa Central”, Królewscy uważnie monitorują sytuację 19-letniego lewoskrzydłowego.

Diomande w bieżących rozgrywkach zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Do RB Lipsk trafił latem ubiegłego roku z Leganes za 20 milionów euro. Szybko udowodnił, że jest gotowy na grę na najwyższym poziomie. Ewentualny transfer nie będzie jednak łatwy do zrealizowania.

Według doniesień niemieckich mediów, RB Lipsk wycenia swojego zawodnika nawet na 100 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej znajduje się również na radarach takich klubów jak Bayern Monachium, Liverpool czy Arsenal.