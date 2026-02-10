Real Madryt celuje w gwiazdę PSG. Romano ocenił szanse na transfer

Real Madryt szuka wzmocnień środka pola i już wyznaczył główny cel na lato. Według Fabrizio Romano priorytet jest jeden, ale jego realizacja może okazać się piekielnie trudna.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt marzy o Vitinhi, ale PSG stawia mur nie do przebicia

Real Madryt jasno określił, gdzie leży największy problem zespołu. Kontrola gry w środku pola regularnie zawodzi, a wewnątrz klubu panuje przekonanie, że planowanie kadry w tym obszarze poszło w złym kierunku. Dlatego zarząd chce sięgnąć po nazwisko z absolutnej światowej czołówki.

Na szczycie listy życzeń znalazł się Vitinha. Pomocnik Paris Saint-Germain jest uznawany za idealnego kandydata do uporządkowania gry Królewskich. Problem w tym, że ekipa z Ligue 1 nie zamierza nawet rozważać jego sprzedaży.

Głos w sprawie zabrał Fabrizio Romano, który ostudził emocje. Według jego informacji PSG traktuje Vitinhe jako absolutny fundament projektu sportowego. Pomocnik ma długoterminowy kontrakt, wysokie wynagrodzenie i kluczową rolę w drużynie. Co więcej, sam zawodnik czuje się w Paryżu komfortowo i darzy dużym szacunkiem trenera Luis Enrique oraz władze klubu.

Zainteresowanie Realu jest realne, ale skala trudności ogromna. PSG nie usiądzie do rozmów bez oferty na poziomie, który mógłby wstrząsnąć rynkiem. Taka kwota może przekroczyć granicę, na którą Królewscy chcieliby się zgodzić, nawet przy swojej sile finansowej.

Romano podkreśla, że chętnych na Vitinhe nie brakuje, ale każdy potencjalny transfer byłby ekstremalnie drogi. To znacząco zmniejsza szanse na jakikolwiek ruch już w najbliższym czasie. Nawet aura Realu Madryt, zdolna do realizowania transferów z pogranicza fantazji, może tym razem nie wystarczyć.

