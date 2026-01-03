PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodri wciąż może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt w letnim okienku transferowym przeszedł sporą przebudowę. Królewscy dokonali wielu głośnych wzmocnień, ale najważniejsza zmiana zaszła na ławce trenerskiej. Xabi Alonso zastąpił Carlo Ancelottiego. Początkowo zespół pod wodzą nowego trenera radził sobie bardzo dobrze, ale ostatnio nad hiszpańskim szkoleniowcem pojawiły się czarne chmury, po tym jak drużynę dopadła gorsza forma.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. „MARCA” informuje, że Królewscy mogą dokonać bardzo głośnego wzmocnienia. Na celowniku hiszpańskiego zespołu znalazł się ponownie Rodri z Manchesteru City. Mistrz Europy od miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu i wkrótce sytuacja może nabrać kolejnego obrotu.

Real Madryt za wszelką cenę chce wzmocnić środek pola. Nie tak dawno media informowały o zainteresowaniu Keesem Smitem z AZ Alkmaar. Nie jest wykluczone, że Królewscy ruszą zarówno po młodego Holendra jak i Rodriego. Czas pokaże, jak finalnie rozstrzygnie się kwestia przyszłości reprezentanta Hiszpanii.

Rodri w obecnym sezonie rozegrał tylko dziewięć spotkań w koszulce Manchesteru City. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku wciąż dochodzi do siebie po bardzo ciężkiej kontuzji kolana. The Citizens ostrożnie podchodzą do swojej gwiazdy, stąd tak jeszcze rzadkie występy.