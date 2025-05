Real Madryt szykuje kolejne wzmocnienie. Ruszyły już rozmowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Alvaro Carreras rozmawia z Królewskimi

Real Madryt rozczarował w sezonie 2024/25. Już wiadomo, że po jego zakończeniu z klubem pożegna się Carlo Ancelotti, który obejmie reprezentację Brazylii. Kibice z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie Xabiego Alonso, mającego za sobą znakomitą pracę w Bayerze Leverkusen.

Królewscy potwierdzili, że do klubu dołączy Dean Huijsen z Bournemouth. Real nie zwlekał z aktywacją klauzuli wykupu, która wynosiła blisko 60 milionów euro. Wkrótce zespół ma wzmocnić również Trent Alexander-Arnold, który zasili prawą stronę defensywy. Obecnie działania działaczy skupiają się na realizacji kolejnego celu. Jak informuje włoski dziennikarz Matteo Moretto, Florentino Perez jest bardzo blisko osiągnięcia ustnego porozumienia z Alvaro Carrerasem z Benfiki Lizbona.

Portugalski klub w ubiegłym roku podpisał z 22-letnim zawodnikiem kontrakt obowiązujący do 2029 roku, co daje Orłom mocną pozycję negocjacyjną. Benfica nie zamierza tanio oddać jednego ze swoich kluczowych piłkarzy i może zażądać wysokiej kwoty odstępnego. Madrytczycy liczą jednak na to, że uda się wypracować kompromis, który pozwoli sfinalizować transfer i sprowadzić Carrerasa do stolicy Hiszpanii jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu.