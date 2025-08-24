Real Madryt rozglądał się ostatnio za środkowym pomocnikiem. Z przeprowadzką do Królewskich łączony był Adam Wharton. Tymczasem Hiszpanie zdradzili, że nie mają w planach pozyskanie gwiazdy Crystal Palace - donosi "Marca".

Adam Wharton nie trafi do Realu Madryt

Real Madryt praktycznie przez całe letnie okienko transferowe próbował sprowadzić nowego środkowego pomocnika. Ostatecznie Królewskim nie udało się wzmocnić tej pozycji. Z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu byli łączeni m.in. Angelo Stiller czy też Adam Wharton. Jednak Xabi Alonso postanowił zbudować środek pola na obecnie występujących zawodnikach Los Blancos.

W ostatnich dniach media bardzo mocno łączyły Adama Whartona z Realem Madryt. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości gwiazdy Crystal Palace przekazuje „Marca”. Otóż angielski pomocnik nie wzmocni Królewskich. Władze hiszpańskiego klubu zdradziły, że nie mają w planach pozyskanie zawodnika z Selhurst Park.

Real Madryt zaznacza, że nie interesuje się Adamem Whartonem. A plotki łączące Anglika z Królewskimi mają na celu zwiększenie rywalizacji między Manchesterem United i Liverpoolem. To właśnie te dwa kluby chcą pozyskać utalentowanego pomocnika. Ostatnio media informowały, że Los Blancos interesują się innym graczem ze środka pola. A jest nim Kees Smit z AZ Alkmaar.

Adam Wharton natomiast w poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Statystyki Anglika nie są wybitne. Udało mu się w zasadzie zaliczyć tylko dwie asysty. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu liczb.