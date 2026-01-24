Real ma czterech kandydatów! Priorytet prowadzi do PSG

Real Madryt przygotował już listę czterech kandydatów na nowego pomocnika. Najwyżej na niej znajduje się Vitinha i to właśnie gracz PSG jest priorytetem, o czym poinformował serwis "Defensa Central".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real ustalił priorytety, liderem gracz PSG

Real Madryt aktualnie poszukuje przede wszystkim nowego trenera. Po zwolnieniu Xabiego Alonso zaraz po przegranym Superpucharze Hiszpanii z Barceloną, zespół tymczasowo przejął Alvaro Arbeloa. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że jest to opcja tylko na jakiś czas, a docelowo Królewscy celują w szkoleniowca absolutnie z najwyższej półki. Być może możliwe do będzie do wykonania dopiero latem.

Niemniej nie tylko nowy trener jest celem dla władz klubu. Od jakiegoś już czasu trwają bowiem również poszukiwania nowego środkowego pomocnika. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, Real Madryt przygotował już listę czterech kandydatów na tę pozycję. Jednego z nich ma zamiar sprowadzić latem, a mowa o topowych nazwiskach. Co ważne, ustalono też hierarchię. Pierwszy bowiem jest Vitinha z PSG. Następnie znajdują się Adam Wharton z Crystal Palace oraz Enzo Fernandez z Chelsea. Listę zamyka Rodri, a więc piłkarz Manchesteru City.

Zdecydowanie bardzo ciekawą opcją wydaje się możliwość pozyskania Vitinhi z Paris Saint-Germain. 25-letni Portugalczyk w tym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 110 milionów euro. Kolejne nazwiska to gracze z Premier League i oczywiście najbardziej znany, najlepszy, ale też najdroższy byłby z pewnością Rodri.

Zobacz także: Barcelona znów sięga po młody talent. Deco dopina transfer