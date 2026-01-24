Barcelona znów sięga po młody talent. Deco dopina transfer

Barcelona konsekwentnie realizuje strategię opartą na młodych piłkarzach i kolejny raz spogląda w stronę Ameryki Południowej. Według Gianluigiego Longariego klub jest bardzo blisko pozyskania utalentowanego obrońcy z Urugwaju.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona przyspiesza transfer Pacifico

FC Barcelona od lat stawia na rozwój młodych zawodników i budowanie trzonu zespołu w oparciu o akademię oraz transfery młodych graczy. Obecna kadra jest tego najlepszym przykładem, a zależność od wychowanków stała się znakiem rozpoznawczym klubu. Nic więc dziwnego, że dział sportowy nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnym wzmocnieniem na przyszłość.

Nowym nazwiskiem na radarze Barcelony jest Patricio Pacifico. Jak informuje włoski dziennikarz Gianluigi Longari, rozmowy są już na zaawansowanym etapie i wiele wskazuje na to, że transfer zostanie wkrótce sfinalizowany. Klub prowadzi negocjacje, a cała operacja zmierza w stronę zamknięcia.

Patricio Pacifico to lewy obrońca urodzony w 2006 roku, który na co dzień występuje w barwach Defensor Sporting. Mimo młodego wieku jest ważnym elementem zespołu z Montevideo i regularnie pojawia się na boisku. W obecnym sezonie zanotował dwadzieścia cztery występy ligowe, z czego dwadzieścia trzy rozpoczął w pierwszym składzie, zdobywając przy tym dwie bramki.

Wiele wskazuje na to, że Urugwajczyk trafi początkowo do zespołu rezerw. Barca Atletic ma być dla niego naturalnym etapem adaptacji do europejskiego futbolu. Klub niedawno zabezpieczył pierwszą drużynę, sprowadzając Joao Cancelo jako opcję na lewą stronę, dlatego transfer Pacifico ma charakter długofalowy.

