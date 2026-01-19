Liverpool nie reaguje impulsywnie. Cierpliwość zamiast rewolucji

Liverpool ostatnio znów zawiódł oczekiwania swoich kibiców, remisując na własnym stadionie z Burnley (1:1). Tymczasem konkretne wieści na temat Arne Slota podał "The Athletic".

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool nie zwolni na razie Arne Slota

Liverpool nie zamierza iść drogą wytyczoną przez Chelsea czy Manchester United, które w tym roku podjęły już decyzje personalne dotyczące zmian w sztabie szkoleniowym. Konkretne informacje na temat The Reds przekazał natomiast „The Athletic”.

Źródło ujawniło, że na razie spokojny o swoją posadę może być trener Arne Slot. Liverpool nie myśli obecnie o zmianie szkoleniowca w trakcie sezonu. Nie oznacza to jednak, że po zakończeniu rozgrywek Slot na pewno pozostanie w klubie.

47-letni trener przejął stery nad angielskim zespołem w lipcu 2024 roku. Do tej pory Slot poprowadził The Reds w 88 spotkaniach, notując średnią 2,01 punktu na mecz. Choć sam bilans szkoleniowca wygląda przyzwoicie, nie znajduje to pełnego odzwierciedlenia w aktualnej sytuacji drużyny w Premier League. Liverpool plasuje się obecnie na czwartej pozycji w tabeli, mając zaledwie punkt przewagi nad piątym Manchesterem United oraz siedem punktów straty do trzeciej Aston Villi.

Holenderski szkoleniowiec ma kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Zanim trafił do Liverpoolu, pracował m.in. w Feyenoordzie Rotterdam oraz AZ Alkmaar.

Tymczasem już w najbliższą środę ekipa z Anfield Road rozegra pierwsze spotkanie w 2026 roku w Lidze Mistrzów. Liverpool w roli gościa zmierzy się z Olympique Marsylia. Z kolei w następnej kolejce Premier League The Reds zagrają na wyjeździe z Bournemouth.