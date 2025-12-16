Real i PSG zmuszają Bayern do szybkiej decyzji w sprawie transferu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rozważa wielki transfer. Real i PSG zmuszają giganta

Bayern wciąż chciałby zatrzymać Upamecano, ale negocjacje są trudne. Obrońca oczekuje znaczącej podwyżki i wejścia do grona najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie. Mowa o pensji rzędu 20 milionów euro rocznie oraz wysokim bonusie za podpis, porównywalnym z tym, który otrzymał Alphonso Davies. W przeliczeniu na pięcioletnią umowę całkowity koszt takiego kontraktu sięgałby około 120 milionów euro.

Problem w tym, że zainteresowanie ze strony Realu i PSG tylko wzmacnia pozycję negocjacyjną Francuza. Jeśli Bayern nie dogada się w najbliższym czasie, ryzyko odejścia stopera za darmo staje się bardzo realne. Dlatego w Monachium coraz poważniej analizują możliwe alternatywy.

Jedną z nich jest Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec ma kontrakt ważny do 2027 roku, a według informacji BILD jego transfer kosztowałby około 50 milionów euro. W związku z tym w perspektywie pięciu lat całe obciążenie finansowe byłoby nawet wyższe niż w przypadku przedłużenia umowy z Upamecano.

Presja ze strony Realu i PSG sprawia, że Bayern nie może już odkładać decyzji, bo stawką jest ułożenie defensywy na kolejne lata.