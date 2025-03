Real i Man City mogą szykować wymianę gwiazd – La Liga i Premier League w szoku!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez marzy o Haalandzie, a Man City o Viniciusie – transferowa saga nabiera tempa!

Real Madryt coraz intensywniej zaczyna myśleć o letnim oknie transferowym. W teorii wydawało się, że gigant La Liga latem spróbuje wzmocnić się tylko na pozycjach defensywnych. Tymczasem niewykluczone, że jednak będzie realny też ruch do ofensywy. Wieści w sprawie przekazał portal TodoFichajes.com.

W trakcie ostatniej letniej sesji transferowej Real sfinalizował transfer z udziałem Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji dołączył do stołecznej ekipy na zasadzie wolnego transfer po rozstaniu z Paris Saint-Germain. Kłopot w tym, że Mbappe najlepiej czuje się na tej samej pozycji, co Vinicius Junior, czyli na lewym skrzydle. To zaczyna rodzić spekulacje, że Brazylijczyk może zmienić pracodawcę, a to może wywołać sekwencję kolejnych zdarzeń.

W kontekście Viniciusa Juniora już od dawna nie brakuje doniesień o tym, że piłkarz może wylądować w jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Szejkowie są gotowi wydać krocie na tego typu ruch. Tymczasem w mediach nie brakuje informacji, przekonujących, że Florentino Perez cały czas marzy o transferze z udziałem Erlinga Haalanda. W praktyce taki transfer wydaje się na dzisiaj mało prawdopodobny.

Hiszpański serwis piłkarski daje jednak do zrozumienia, że gdyby faktycznie gigant La Liga ruszył po norweskiego napastnika, to do ekipy z Premier League mógłby trafić właśnie reprezentant Brazylii. Tym bardziej że Vinicius Junior miałby w Man City większą swobodę gry niż w Realu. Klub po sezonie ma pożegnać Kevin De Bruyne, a trudny czas w angielskiej ekipie ma Jack Grealish. Tym samym okazja na rynku dla obu stron może być szansą na spektakularną wymianę graczy między czołowymi klubami La Liga i Premier League.

