Lewandowski pod presją? Gwiazdor z Liverpoolu gotowy na wielki skok!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Urugwajska gwiazda Liverpoolu kusi Barcelonę

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika, który docelowo mógłby być alternatywą dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jest w trakcie końcowej fazy swojej kariery. Tymczasem ciekawe wieści przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że chęć opuszczenia Liverpoolu wyraził ostatnio Darwin Nunez. Urugwajski napastnik podobno zgłosił się do katalońskiego klubu, wykazując między wierszami, chęć zastąpienia w nim Lewandowskiego. Wpływ na takie podejście u zawodnika miały takie czynniki jak niedawna porażka The Reds w Lidze Mistrzów z PSG czy zmarnowany rzut karny, który miał wpływ na końcowe rozstrzygnięcie.

Zobacz również: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony (WIDEO)

Fichajes.net przekonuje, że Darwi Nunez ma plan, aby wrócić do Hiszpanii. W przeszłości był już graczem Almerii, zanim zakotwiczył w Benfcie Lizbona. Tymczasem od jakiegoś już czasu zawodnika ma wyrażać swój podziw do Barcy i wykazuje chęć dołączenia do tej ekipy.

Interesujące jest natomiast to, że władze Blaugrany mają wątpliwości związane z ewentualnym transferem z udziałem Darwina Nuneza. W tej kampanii piłkarz wystąpił w 39 spotkaniach, notując w nich siedem trafień i tyle samo asyst. To nie jest bilans, który zachwyca i sprawia, że reprezentant Urugwaju może być traktowany jako idealny kandydat do wzmocnienia ofensywny Barcelony.

Laporta otrzymał konkretny komunikat, ale swojej liście życzeń ma innych graczy. W każdym razie ostateczna decyzja ma i tak należeć do trenera Hansiego Flicka. Niemiec ma finalnie ocenić, że Darwin Nunez może pasować do projektu Barcy czy nie.

Czytaj także: Koniec ery Ancelottiego? Real postawi na młodego wizjonera