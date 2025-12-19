Real i Lyon dobili targu. Gwiazdor zmienia klub

12:36, 19. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  L'Equipe

Real Madryt jest bliski zamknięcia sprawy przyszłości Endricka w zimowym oknie transferowym. Według L’Equipe porozumienie z Olympique Lyon jest niemal gotowe, a do finalizacji brakuje już tylko jednego elementu.

Xabi Alonso
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt i Lyon dogadali się ws. transferu Endricka

Real Madryt przygotowuje się do tymczasowego rozstania z Endrickiem. Dziewiętnastoletni napastnik ma trafić na wypożyczenie do Olympique Lyon, aby regularnie grać i zbierać doświadczenie.

Endrick może mieć już za sobą ostatni występ w barwach Królewskich przed wyjazdem do Francji. Brazylijczyk rozpoczął niedawny mecz Pucharu Krola z CF Talavera w wyjściowym składzie, a w ligowym spotkaniu z Sevilla nie zagra z powodu zawieszenia.

Według L’Equipe rozmowy między Realem Madryt a Lyonem są na zaawansowanym etapie. Kluby pracują nad dopięciem wszystkich szczegółów umowy wypożyczenia, która ma obowiązywać do końca sezonu. Sam zawodnik już miesiąc temu wyraził zgodę na przenosiny do Ligue 1 i czekał jedynie na porozumienie między stronami.

Jedyną kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wynagrodzenie piłkarza. Lyon nie jest w stanie pokryć pełnej pensji Endricka, dlatego oczekuje, że Real Madryt weźmie na siebie część kosztów. Ten punkt nie jest jednak postrzegany jako poważna przeszkoda i nie powinien zablokować transakcji.

W umowie znalazły się także zapisy sportowe. Jedna z klauzul zakłada, że Endrick powinien rozegrać co najmniej dwadzieścia pięć spotkań w barwach Lyonu. Ma to zagwarantować mu regularną grę, na którą w Realu Madryt nie mógł dotąd liczyć.

