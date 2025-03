fot. Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt na tropie nowego geniusza w pomocy

Real Madryt nie tylko musi się koncentrować na tym, aby wzmocnić się w defensywie, ale także w pomocy. Wpływ na taki stan rzeczy może być to, że coraz bliżej rozstania z Królewskimi jest Luka Modrić. Interesujące wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że działacze klubu z Madrytu przeczesują rynek, aby znaleźć godnego następcę reprezentanta Chorwacji. Uwagę podobno zwrócili na wyróżniającym się graczu PSG. Vitinha miałby być tym, który miałby wypełnić w szeregach Los Blancos wolną przestrzeń po Modriciu.

Portugalski pomocnik wyróżnia się dobrą wizją gry, a także niezwykłą umiejętnością rozprowadzenia piłki i tworzenia zagrożenia pod bramką rywali. Te czynniki przyczyniły się do tego, że Real wydaje się bardzo zaangażowany w to, aby pozyskać Vitinhę.

Jasne jest jednak, że PSG niechętnie podchodzi do koncepcji z udziałem sprzedaży Portugalczyka. Chyba że pojawia się naprawdę atrakcyjna oferta. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Parc des Princes obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Piłkarz trafił do giganta ligi francuskiej z FC Porto za ponad 41 milionów euro. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast w wysokości 55 milionów euro.

Vitinha w tym sezonie wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach Ligue 1, w tym 15 w wyjściowym składzie. Zdobył w nich cztery bramki.

