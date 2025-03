Real Madryt ma do rozwiązania sprawę przyszłości Ardy Gulera. Według informacji Fichajes.net konkretny chętny wykazał zainteresowanie wypożyczeniem reprezentanta Turcji.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Młody talent Realu Madryt walczy o minuty. Transfer na horyzoncie?

Real Madryt w ofensywie ma zawodników, takich jak: Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Vinicius Junior, co sprawia, że młodsi graczem mają kłopot z tym, aby przebić się do wyjściowego składu. Jednym z takich zawodników jest Arda Guler. Interesujące wieści na temat piłkarza przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że turecki zawodnik oczekuje regularnej gry. W związku z tym, że nie jest mu to dane w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu, to ma zamiar szukać alternatywnych opcji. Tym samym piłkarz jest otwarty, aby udać się na wypożyczenie do innego klubu. Podobno działacze Realu Sociedad są zainteresowani takim rozwiązaniem.

Baskowie są jednocześnie kolejną ekipą, która ma plan, aby ściągnąć Ardę Gulera. Wcześniej zainteresowanie zawodnikiem wykazały takie kluby jak: RB Lipsk czy Eintracht Frankfurt.

18-krotny reprezentant Turcji dołączył do ekipy z Madrytu w lipcu 2023 roku za 20 milionów euro. Aktualna umowa zawodnika z Realem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Tymczasem w tym sezonie Arda Guler wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach, Strzelił w nich trzy gole i zaliczył pięć asyst. Na boisku zawodnik spędził blisko 1100 minut.

Gdyby transfer z udziałem Ardy Gulera doszedł do skutku, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z takimi graczami jak: Takefusa Kubo czy Sergiu Gomez.

