Real coraz bliżej transferu gwiazdora! Zapłaci 50 milionów euro

Real Madryt jest coraz bliżej przeprowadzenia transferu Ibrahimy Konate, który ma dołączyć do Królewskich za 50 milionów euro. Takiej kwoty oczekuje bowiem Liverpool, o czym donosi "Defensa Central".

Real bardzo blisko pozyskania Konate z Liverpoolu

Real Madryt do tej pory tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych ruchów. Właściwie można powiedzieć, że zespół Królewskich jest konkretnie wzmocniony na kluczowych pozycjach, ale nadal trwają poszukiwania m.in. nowego środkowego obrońcy. W tym kontekście od wielu już tygodni pada nazwisko Ibrahimy Konate. Gwiazdor Liverpoolu jest na celowniku Los Blancos i wiele wskazuje, że temat ten zmierza ku finalizacji.

Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, Real Madryt jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Ibrahimą Konate. Liverpool oczekuje za swojego piłkarza 50 milionów euro i o takiej kwocie oba kluby mają rozmawiać. W grę wchodzi transfer już tego lata, a więc także The Reds najpierw muszą sfinalizować pozyskanie następcy reprezentanta Francji.

Ibrahima Konate w tym sezonie rozegrał już dwa mecze dla zespołu Liverpoolu. W sumie w poprzedniej kampanii występował dla ekipy Arne Slota 42 razy i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla The Reds na koncie 26-latka są 134 występy. W przeszłości Francuz reprezentował barwy m.in. RB Lipsk, gdzie wystąpił prawie sto razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na 60 milionów euro.

