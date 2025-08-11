Manchester United próbuje przechwycić cel transferowy Liverpoolu

Marc Guehi, czołowy zawodnik Crystal Palace, jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Manchester United właśnie dołączył do Liverpoolu w walce o podpis 25-letniego stopera - informuje Steve Kay z brytyjskiego portalu FootballTransfers.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marc Guehi nie dla Liverpoolu? Man United wkroczył do gry

Marc Guehi w ostatnich miesiącach stał się jednym z najbardziej pożądanych obrońców na rynku transferowym. Stoper Crystal Palace od dłuższego czasu znajduje się w orbicie zainteresowań Liverpoolu, który widzi w nim potencjalnego lidera defensywy na lata. Tymczasem do walki o jego podpis dołączył również Manchester United, co może kompletnie odmienić sytuację i podbić cenę za zawodnika. Rywalizacja między czołowymi klubami Premier League o cenionego defensora zapowiada się niezwykle interesująco.

Jak informuje Steve Kay z portalu „FootballTransfers.com”, Czerwone Diabły złożyły już oficjalne zapytanie do Orłów w sprawie 25-letniego stopera. Crystal Palace nie zamierza jednak schodzić z ustalonej kwoty – oczekują minimum 45 milionów funtów, mimo że kontrakt Marca Guehiego wygasa 30 czerwca 2026 roku. Londyńczycy wychodzą z założenia, że wolą zatrzymać swojego piłkarza na kolejny sezon i nawet oddać go za darmo po kampanii 2025/2026, niż sprzedać za niesatysfakcjonujące pieniądze w tym okienku.

Marc Guehi z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Eagles od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się Selhurst Park za ponad 23 miliony euro z Chelsea. 25-latek błyskawicznie stał się filarem linii obrony Crystal Palace, wstawiając do swojej gabloty Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Defensor w koszulce zespołu Orłów rozegrał łącznie 156 spotkań, strzelił 8 goli i zanotował 4 asysty. Atutami mierzącego 182 centymetry stopera są m.in. doskonałe ustawienie na boisku, umiejętność gry w powietrzu oraz spokój w wyprowadzaniu piłki.