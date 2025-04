Real zamiast Barcelony?! Perez rusza po młodą gwiazdę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Joan Garcia na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt zaplanował w nadchodzącym oknie transferowym kilka zmian w kadrze pierwszego zespołu. Na ostatniej prostej jest finalizacja kontraktu z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Oprócz tego nowych piłkarzy można spodziewać się na pozycji środkowego obrońcy i środkowego pomocnika. Ponadto z ostatnich informacji wynika, że do roszad dojdzie także jeśli chodzi o bramkarzy.

Latem z klubem może pożegnać się Andrij Łunin. Ukrainiec ma odejść w poszukiwaniu nowych wyzwań i regularnej gry między słupkami. W związku z tym Real Madryt szuka nowego bramkarza, który będzie rywalizować z Thibaut Courtois o miejsce w bramce.

Najnowsze doniesienia sugerują, że na liście życzeń pojawił się rozchwytywany młody talent z Hiszpanii. Jak podaje Marca, Real Madryt będzie chciał pozyskać latem Joana Garcię, czyli bramkarza Espanyolu. Transfer nie będzie stanowił żadnego problemu, ponieważ w kontrakcie zawodnika wpisana jest klauzula odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

Źródło dodaje, że Garcia jest świadomy tego, że na początku byłby tylko zmiennikiem Courtois. Mimo to chce podjąć wyzwanie i jest otwarty na przeprowadzkę do Realu Madryt. Wcześniej w kontekście przyszłości 23-latka dużo pisano między innymi o transferze do FC Barcelony. Wśród zainteresowanych drużyn wymienia się także Aston Villę i Arsenal.

W tym sezonie Joan Garcia rozegrał 32 mecze, w których zachował 7 czystych kont. Kontrakt z Espanyolem wiąże go do czerwca 2028 roku.