Tottenham pokona Barcelonę? Walczą o tego samego piłkarza

Tottenham Hotspur powalczy z Barceloną o zakontraktowanie Rayana. 19-letni skrzydłowy Vasco da Gamy liczy na transfer do Europy - podaje gazeta SPORT.

Rayan celem transferowym Tottenhamu Hotspur

Rayan jest obecnie uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników występujących w lidze brazylijskiej. Zaledwie 19-letni skrzydłowy Vasco da Gamy imponuje regularnością formy oraz skutecznością na boiskach tamtejszej ekstraklasy. Jego rozwój nie umyka uwadze europejskich potęg, które uważnie monitorują południowoamerykański rynek w poszukiwaniu młodych piłkarzy gotowych na szybki skok jakościowy.

Od dłuższego czasu w kierunku Rayana spogląda FC Barcelona, która poważnie rozważa sprowadzenie utalentowanego atakującego. Oprócz Dumy Katalonii jego sytuację obserwują także Chelsea oraz Real Madryt.

Jak informuje kataloński dziennik „SPORT”, wszystkich wymienionych potentatów może jednak pogodzić Tottenham Hotspur. Koguty wyrastają bowiem na faworyta w zaciętym wyścigu o podpis młodzieńca z Kraju Kawy.

Rayan Vitor Simplicio Rocha jest wychowankiem Vasco da Gamy i już teraz może pochwalić się bardzo solidnymi liczbami. W zakończonym sezonie rozegrał 57 spotkań, w których zdobył 20 bramek oraz zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z brazylijskim klubem obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku, a wartość rynkowa zawodnika szacowana jest aktualnie na około 25 milionów euro. Na podobny wydatek musi przyszykować się potencjalny kupiec.