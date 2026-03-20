Rashford trafi do innego klubu? Manchester United odrzuci ofertę Barcelony

Barcelona chce ponownie wypożyczyć Marcusa Rashforda. Manchester United zgodzi się tylko na transfer definitywny. Anglik może wrócić na Old Trafford i zostać sprzedany do innego klubu - sugeruje "The Mirror".

Manchester United nie pozwoli na kolejne wypożyczenie

Marcus Rashford od kilku miesięcy przebywa w Katalonii, gdzie latem trafił na wypożyczenie do Barcelony. Manchester United szukał dla niego nowego klubu, a ten był nastawiony na grę pod wodzą Hansiego Flicka. Ostatecznie strony doszły do porozumienia w sprawie transferu czasowego. Blaugrana zapewniła sobie również możliwość wykupu Anglika za kwotę 30 milionów euro.

Niemiecki szkoleniowiec jest zadowolony ze współpracy z Rashfordem, który świetnie wywiązuje się ze swojej roli. Jest głównie zmiennikiem, ale przy tym notuje bardzo dobre liczby – we wszystkich meczach zgromadził łącznie 10 bramek oraz 13 asyst.

Barcelona jest chętna, aby go zatrzymać, ale nie zamierza płacić 30 milionów euro. Planuje zaoferować Manchesterowi United kolejne wypożyczenie, natomiast spotka się ze zdecydowaną reakcją. Władze Czerwonych Diabłów na pewno się na to nie zgodzą. Nie można wykluczyć, że Rashford wróci latem na Old Trafford, po czym przeniesie się do drużyny, która zapłaci za niego wcześniej wspomnianą kwotę. Właśnie na tyle wyceniany jest gwiazdor, który nie widzi już swojej przyszłości w Manchesterze United. Jego priorytetem pozostaje Barcelona, z którą dogadał już warunki kontraktu. Czeka natomiast na ruch ze strony obu klubów.