Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford myśli tylko i wyłącznie o transferze do Barcelony

Marcus Rashford po tym jak w Manchesterze United zmienił się menadżer, nie mógł liczyć na regularną grę. Co więcej, na jakiś czas został nawet odsunięty od treningów z pierwszym zespołem. Konflikt z Rubenem Amorimem poskutkował wypożyczeniem w trakcie zimowego okna transferowego. Reprezentant Anglii drugą część sezonu spędził w Aston Villi, gdzie pokazał się z dobrej strony.

The Villans ze względu na cenę prawdopodobnie nie zdecydują się na wykup Rashforda. Wychodzi więc na to, że 27-latek niebawem ponownie zmieni otoczenie. Jest już niemal pewne, że Czerwone Diabły są gotowe na definitywne rozstanie z wychowankiem.

Nie jest tajemnicą, że Rashford znajduje się w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Duma Katalonii szuka nowego skrzydłowego, a wybór rozstrzygnie się między nim a Luisem Diazem. Jak przekazał serwis El Nacional angielski piłkarz mocno nalega na przeprowadzkę do Hiszpanii. W rozmowie ze swoim agentem miał przekazać, że chce nosić tylko i wyłącznie koszulkę Blaugrany.

Na ten moment faworytem Barcelony wydaje się być Luis Diaz. Kolumbijczyk to jednak zbyt droga opcja, a Liverpool nie chce obniżyć wymagań finansowych. Na transfer gwiazdy The Reds trzeba będzie wyłożyć ok. 80 milionów euro, co stanowczo przekracza możliwości Katalończyków. Z kolei Rashford jest do wzięcia za dwa razy mniejszą kwotę, ponieważ Man United wycenił go na 40 mln euro.

Rashford podczas wypożyczenia w Aston Villi rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 4 gole i zaliczył 6 asyst.