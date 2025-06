Marcus Rashford prawdopodobnie opuści Manchester United tego lata. Według „CaughtOffside” Anglik znajduje się poza planami Rubena Amorima i jest gotów obniżyć swoje zarobki, by wymusić transfer.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford na celowniku Tottenhamu i Barcelony

Marcus Rashford nie znajduje się w planach Rubena Amorima na kolejny sezon i coraz bardziej zbliża się do opuszczenia Old Trafford. Angielski skrzydłowy był wypożyczony do Aston Villi w drugiej części minionej kampanii, a klub z Birmingham rozważa transfer definitywny. Nie będzie jednak jedynym zainteresowanym.

Tottenham i Newcastle chcą wykorzystać sytuację i według źródeł są poważnymi kandydatami do pozyskania Rashforda. W grze pozostają również kluby zagraniczne – Barcelona, Bayern Monachium, Inter Mediolan, a także zespoły z Arabii Saudyjskiej.

Anglik zarabia obecnie około 325 tysięcy funtów tygodniowo, co stanowi przeszkodę dla wielu klubów, zwłaszcza po spadku formy w ostatnich miesiącach. Sam zawodnik miał jednak zadeklarować, że jest gotów na obniżkę wynagrodzenia, byle tylko odejść z Manchesteru United i odbudować swoją pozycję.

Choć żadna oferta nie została jeszcze sfinalizowana, niemal pewne jest, że Rashford tego lata opuści klub, z którym był związany od dziecka. Jednym z bardziej prawdopodobnych kierunków jest Barcelona – zawodnik już w styczniu wskazał Katalonię jako preferowany cel. Wówczas do transferu nie doszło, ale latem temat może powrócić.

Tottenham i Newcastle liczą jednak na to, że zdołają przekonać Anglika do pozostania w Premier League. Na ten moment wyścig o podpis Rashforda pozostaje otwarty, a zainteresowanie rośnie z tygodnia na tydzień.