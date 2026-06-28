Zwrot ws. przyszłości Rashforda! Bayern rezygnuje, tam ma grać

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United znów postawi na Rashforda

Marcus Rashford wspólnie z reprezentacją Anglii walczy o triumf na mistrzostwach świata. Po turnieju rozstrzygnie się natomiast jego przyszłość – gwiazdor liczył, że dane mu będzie pozostać w Barcelonie, do której w minionym sezonie był wypożyczony. Klub z Katalonii ostatecznie zrezygnował z jego wykupu, a zamiast tego sprowadzić Anthony’ego Gordona, czyli jego kolegę z drużyny narodowej.

Saga transferowa z udziałem Rashforda trwa w najlepsze. Przez długi czas wydawało się, że nie ma czego szukać na Old Trafford, ale nastawienie włodarzy klubu się zmieniło. Kluczowy ruch wykonał Michael Carrick, który poinformował zawodnika, że znajdzie dla niego miejsce w zespole, o ile ten finalnie w nim zostanie. Manchester United był wcześniej nastawiony na jego sprzedaż.

Rashford ostatnio był łączony też z Bayernem Monachium, choć tu na przeszkodzie stoi jego bardzo wysokie wynagrodzenie. Wygląda na to, że niemiecki gigant ostatecznie odpuści ten temat i zwróci się w kierunku innych kandydatów. Anglikowi natomiast najbliżej w tym momencie do pozostania na Old Trafford. Manchester United uwzględnia go w planach na kolejny sezon i nieszczególnie myśli o sprzedaży.

W Barcelonie Rashford potwierdził, że może być dużą wartością dla drużyny. W sumie zgromadził 14 bramek i 14 asyst w 49 występach, choć to nie wystarczyło do pozostania w klubie.

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