Inter Mediolan chce odzyskać swojego byłego piłkarza

Inter Mediolan spróbuje pozyskać Raoula Bellanovę, który grał na Stadio Giuseppe Meazza już w sezonie 2022/2023. Taki transfer jest prawdopodobny - donosi Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Raoul Bellanova wróci do Interu Mediolan?

Inter Mediolan powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego, podczas którego planuje być aktywny na rynku. Niewykluczone, że klub ze Stadio Giuseppe Meazza spróbuje osłabić jednego ze swoich ligowych rywali. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celownik mediolańczyków trafił bowiem Raoul Bellanova, który na co dzień występuje w Atalancie Bergamo.

Co ciekawe, dla 25-letniego zawodnika byłby to powrót do Interu, ponieważ reprezentował on barwy ekipy Nerazzurrich już w sezonie 2022/2023. Wówczas przebywał w Mediolanie na zasadzie wypożyczenia z Cagliari Calcio, jednak gigant z Lombardii nie zdecydował się na jego wykupienie.

W ostatnich latach prawy pomocnik poczynił jednak znaczące postępy, co dostrzega obecny lider Serie A, rozważający złożenie oficjalnej oferty za piłkarza w trakcie letniego okna transferowego.

W aktualnej kampanii Bellanova rozegrał 26 meczów i zanotował 2 asysty. Sześciokrotny reprezentant Włoch w przeszłości występował także w Torino FC, FC Girondins de Bordeaux, Pescarze Calcio oraz Milanie. Mierzący 188 centymetrów zawodnik może grać zarówno jako prawy pomocnik, jak i boczny obrońca czy wahadłowy. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 22 miliony euro.