PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Czas na podsumowanie zimowego okienka transferowego, które we wszystkich topowych ligach zamknęło się o północy z wtorku na środę. Zdecydowanie najaktywniejsze były kluby z Premier League, które zdominowały rynek. Królem polowania okazała się Chelsea – zespół z Londynu w styczniu na wzmocnienia wydał ponad 350 milionów euro.

W topowych ligach okno już się zamknęło

W styczniu otoczenie zmienił m.in. Cristiano Ronaldo

Bohaterem najdroższego transferu tej zimy został Enzo Fernandez

Co działo się na rynku transferowym w styczniu?

Premier League pod względem finansowym już dawno odjechała innym ligom, ale wydaje się, że ta przepaść stale się powiększa, co dobitnie pokazało tegoroczne styczniowe okienko transferowe. Większość gotówkowych transakcji przeprowadziły właśnie angielskie kluby, a sama Chelsea na rynku zostawiła ponad 350 milionów euro kontraktując ośmiu nowych zawodników. Zachęcamy do zapoznania się z naszym subiektywnym rankingiem dziesięciu najciekawszych transferów tej zimy.

10. Keylor Navas (PSG – Nottingham)

Rodzaj transferu/kwota: wypożyczenie

Kontrakt do: 30 czerwca 2023 roku

Nottingham Forest rzutem na taśmę sprowadziło Keylora Navasa, który przenosi się do ekipy „Tricky Trees” na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Paryski klub w ostatniej chwili zgodził się na odejście Kostarykanina, a transakcja została sfinalizowana w deadline day. Były bramkarz Realu Madryt w Anglii powinien wrócić do regularnej gry, ponieważ kontuzjowany jest dotychczasowy numer jeden między słupkami beniaminka – Dean Henderson. Keylor Navas wreszcie będzie występował w pierwszym składzie, na co nie mógł liczyć w PSG po przyjściu Gianluigiego Donnarummy.

Keylor Navas is a Red. 😍



Your new home awaits. 🏡 — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2023

9. Cristiano Ronaldo (bez klubu – Al Nassr)

Rodzaj transferu/kwota: wolny/za darmo

Kontrakt do: 30 czerwca 2025 roku

Jednym z najgłośniejszych ruchów tej zimy na pewno był transfer Cristiano Ronaldo, który wyjechał z Europy. 37-latek za porozumieniem stron rozwiązał swoją umowę z Manchesterem United i zdecydował się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. 37-latek podpisał dwuipółletni kontrakt z tamtejszym Al-Nassr, na mocy którego będzie inkasował astronomiczne 200 mln euro za sezon gry. Z jednej strony, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki na europejskich boiskach wygrał już wszystko, więc nikogo nie powinna dziwić jego decyzja o tym, że na ostatnie lata kariery postanowił przenieść się na peryferia futbolu, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Natomiast z drugiej strony, jeszcze kilka lat temu ciężko było sobie wyobrazić CR7 w egzotycznej lidze, biorąc pod uwagę fakt, jak ambitnym piłkarzem jest Portugalczyk.

8. Jorginho (Chelsea – Arsenal)

Rodzaj transferu/kwota: definitywny/11,3 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2024 roku

Arsenal w ostatnich dniach okna nalegał na sprowadzenie Moisesa Caicedo z Brighton & Hove Albion, jednak „Mewy” odmówiły jakichkolwiek negocjacji. Dlatego „Kanonierzy” szukali planu B i skierowali swój wzrok na Jorginho, który został bohaterem transferu wewnątrz Londynu – zamienił Chelsea na Arsenal. „The Gunners” zapłacili za Włocha z brazylijskimi korzeniami około 11,5 miliona euro, a sam piłkarz związał się z liderem Premier League do 30 czerwca 2024 roku. Jorginho, który może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Europy czy wygraniem Ligi Mistrzów, powinien wnieść sporo doświadczenia do młodego zespołu, jakim niewątpliwie jest Arsenal. Mikel Arteta ma szerszą kadrę przed decycującą walką o mistrzostwo Anglii.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023

7. Jakub Kiwior (Spezia – Arsenal)

Rodzaj transferu/kwota: definitywny/25 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2028 roku

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć polskiego akcentu, a na taki najbardziej zasługuje Jakub Kiwior, który przeszedł ze Spezii Calcio do Arsenalu. Negocjacje pomiędzy stronami długo były utrzymywane w tajemnicy, a opinia publiczna o transferze dowiedziała się dopiero kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem transakcji. Kwota tej operacji wyniosła 25 mln euro jako podstawa i 5 mln euro w formie bonusów, co sprawia, że 22-letni stoper stał się piątym najdroższym polskim piłkarzem w historii. Wszechstronny defensor, który z „The Gunners” związał się do 2028 roku, będzie miał ciężko przebić się do jedenastki „Kanonierów”, gdzie na pozycji stopera gra duet Gabriel – William Saliba. Mikel Arteta na pewno da szansę wychowankowi GKS-u Tychy na zaprezentowanie swoich umiejętności. Od Polaka zależy, jak ją wykorzysta.

The Arsenal family continues to grow 🇵🇱 pic.twitter.com/ka6K70Sw8k — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

6. Joao Felix (Atletico – Chelsea)

Rodzaj transferu/kwota: wypożyczenie/11 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2023 roku

W naszym rankingu nie bez powodu znalazło się kilka ruchów Chelsea – to właśnie włodarze „The Blues” byli królami zimowego polowania. Amerykański właściciel londyńczyków Todd Boehly nie oszczędzał i ściągnął na Stamford Bridge m.in. Joao Felixa. Portugalski napastnik, który nie był zadowolony ze współpracy z Diego Simeone w Atletico Madryt, przeniósł się do Chelsea na zasadzie półrocznego wypożyczenia bez opcji wykupu. Trzeba przyznać, że forma tej transakcji jest dziwna, ponieważ „The Blues” nie zapewnili sobie opcji transferu definitywnego, a za samo nabycie czasowych usług 23-latka zapłacili… 11 mln euro. Joao Felix zaliczył już debiut w barwach Chelsea, który rozpoczął się obiecująco, a zakończył… czerwoną kartką i zawieszeniem na kilka spotkań.

5. Pedro Porro (Sporting – Tottenham)

Rodzaj transferu/kwota: wypożyczenie z obowiązkiem wykupu/47,5 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2028 roku

Tottenham Hotspur niemal od początku styczniowego okienka transferowego obrał sobie za cel pozyskanie Pedro Porro ze Sportingu Lizbona. Po wielu zwrotach akcji „Kogutom” ostatecznie udało się przekonać Portugalczyków do sprzedaży swojego prawego obrońcy. To jedna z najdroższych transakcji tej zimy, ponieważ „Spurs” musieli wpłacić 47,5-milionową klauzulę za bocznego defensora. W praktyce zastosowano jednak kreatywną księgowość – Tottenham Hotspur wypożyczył Pedro Porro za 5 mln euro i zobowiązał się do wykupienia jego karty zawodniczej za 42,5 mln euro po zakończeniu obecnego sezonu. 23-latek w przeszłości był piłkarzem Manchesteru City, jednak na Etihad Stadium nigdy nie zadebiutował. Raz udało mu się zagrać w koszulce reprezentacji Hiszpanii.

✍️ We are pleased to announce the signing of Pedro Porro from Sporting CP.



Welcome to Spurs, @Pedroporro29_! 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2023

4. Mykhaylo Mudryk (Szachtar – Chelsea)

Rodzaj transferu/kwota: definitywny/70 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2031 roku

Nazwisko Mykhaylo Mudryka było obiektem wielu komentarzy w trakcie ostatniego mercato. Wydawało się, że 22-letni Ukrainiec przeprowadzi się do Arsenalu, lecz w ostatniej chwili do wyścigu o jego podpis dołączyła… Chelsea. „The Blues” zrobili zamieszenie i przechwycili skrzydłowego, którego transfer negocjowany był w Warszawie. Jak już wcześniej pisaliśmy, Todd Boehly i spółka nie oszczędzali i za pozyskanie ośmiokrotnego reprezentanta Ukrainy zapłacili 70 milionów euro kwoty podstawowej plus 30 milionów euro w formie ewentualnych bonusów. Mykhaylo Mudryk pokazywał się z dobrej strony w Lidze Mistrzów, ale czy jest wart aż tak dużych pieniędzy? Czas pokaże… 22-latek ma za sobą debiut w Premier League, w którym mogliśmy zobaczyć kilka ciekawych akcji ze strony ofensywnego zawodnika.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

3. Cody Gakpo (PSV – Liverpool)

Rodzaj transferu/kwota: definitywny/42 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2028 roku

Jednym z najlepszych transferów zimowego okna, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, są przenosiny Cody’ego Gakpo z PSV Eindhoven do Liverpoolu. Lewoskrzydłowy, który rozegrał świetny mundial, kosztował „tylko” 42 miliony euro. Chociaż początek przygody Holendra na Anfield nie wygląda najlepiej, to należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że „The Reds” są w kryzysie, nie omijają ich kontuzje, a czternastokrotny reprezentant „Oranje” jest rzucany po różnych pozycjach, na których nie zawsze czuje się komfortowo. Czas powinien działać na korzyść Cody’ego Gakpo, którego aklimatyzacja w Anglii wydaje się być kwestią czasu. Wychowanek PSV Eindhoven na mistrzostwach świata w Katarze zdobył 3 bramki, co przykuło uwagę gigantów. Wyścig o jego zakontraktowanie ostatecznie wygrał Liverpool.

👋 G A K P O 🔴 pic.twitter.com/SMLVYKdjJg — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022

2. Joao Cancelo (Man City – Bayern)

Rodzaj transferu/kwota: wypożyczenie

Kontrakt do: 30 czerwca 2023 roku

Czy ktoś przed rozpoczęciem styczniowego okienka transferowego wyobrażał sobie przeprowadzkę Joao Cancelo z Manchesteru City do Bayernu Monachium? Zapewne niewielu było takich proroków. Portugalczyka jeszcze niedawno określano jako jednego z kluczowych piłkarzy w układance Pepa Guardioli, jednak Hiszpan stracił zaufanie do 28-latka, który zdecydował się na przenosiny do Niemiec, żeby regularnie grać. Były zawodnik Juventusu w ostatnim czasie na Etihad Stadium pełnił rolę rezerwowego. Bawarski klub sprowadził bocznego defensora na zasadzie półrocznego wypożyczenia z opcją wykupu za 70 milionów euro. Bayern nie jest znany z wydawania tak dużych pieniędzy, ale akurat boki obrony powinien porządnie wzmocnić w dłuższej perspektywie, bowiem po aktualnej kampanii z Monachium pożegnać się ma Benjamin Pavard.

1. Enzo Fernandez (Benfica – Chelsea)

Rodzaj transferu/kwota: definitywny/120 mln euro

Kontrakt do: 30 czerwca 2031 roku

Na pierwszym miejscu umieszczamy Enzo Fernandeza, który został bohaterem najdroższego transferu w historii Premier League. Przeprowadzka Argentyńczyka z Benfiki Lizbona do Chelsea była najdłuższą sagą transferową tego okna i zakończyła się happy endem w deadline day. „The Blues” zapłacili za 22-latka dokładnie 121 milionów euro, a to oznacza, że wychowanek River Plate zdetronizował dotychczas najdroższego zawodnika w historii angielskiej ekstraklasy – Jacka Grealisha – którego Manchester City w 2021 roku kupił za 117,5 miliona euro z Aston Villi. Enzo Fernandez jest uważany za jeden z największych talentów na świecie. Środkowy pomocnik podczas mundialu w Katarze został wybrany najlepszym młodym piłkarzem turnieju. Złoty medalista mistrzostw świata z londyńskim klubem podpisał umowę, która będzie obowiązywała aż do 30 czerwca 2031 roku.

Warto wyróżnić:

Anthony Gordon (Everton – Newcastle) 45,6 mln euro Vitinha (Braga – Marsylia) 32 mln euro Hamed Traore (Sassuolo – Bournemouth) wypożyczenie z przymusem wykupu za 30 mln euro Terem Moffi (Lorient – Nicea) wypożyczenie z przymusem wykupu za 25 mln euro Kamaldeen Sulemana (Rennes – Southampton) 25 mln euro Leandro Trossard (Brighton – Arsenal) 24 mln euro Josip Juranović (Celtic – Union) 8,55 mln euro Azzedine Ounahi (Angers – Marsylia) 8 mln euro Yann Sommer (Gladbach – Bayern) 8 mln euro Mislav Orsić (Dinamo – Southampton) 5,75 mln euro Pablo Sarabia (PSG – Wolves) 5 mln euro Memphis Depay (Barcelona – Atletico) 3 mln euro Marcel Sabitzer (Bayern – Man United) wypożyczenie Daley Blind (Ajax – Bayern) za darmo Matt Doherty (Tottenham – Atletico) za darmo

