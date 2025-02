Raków zainteresował się graczem Jagiellonii. Kluczowe decyzje zapadną latem [NASZ NEWS]

Joao Moutinho udanie wprowadził się do Jagiellonii. 27-letni Portugalczyk w większości przypadków jest podstawowym graczem, choć jego wypożycznie ze Spezii wygasa z końcem sezonu. Co będzie dalej? Z informacji goal.pl wynika, że zainteresował się nim m.in Raków.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joao Moutinho

Powrót do MLS również możliwy

Joao Moutinho rozegrał już w tym sezonie 30 spotkań w lidze i pucharach. Choć nie zdobył bramki, to zaliczył już trzy asysty i zbiera dobre recenzje za swoje występy. 27-letni lewy obrońca zaliczył 77 procent możliwych minut w podstawowym składzie. Latem kończy się jednak jego umowa wypożyczenia z włoskiej Spezii. Gdzie więc zagra w przyszłym sezonie?

Z informacji goal.pl wynika, że piłkarzem zainteresował się Raków Częstochowa. Jeśli chodzi o transfery wewnętrzne, to klub spod Jasnej Góry jest jednym z najbardziej aktywnych w Ekstraklasie, bo choćby w tym okienku ściągnął już na przykład Leonardo Rochę z Radomiaka. A wcześniej Mosóra i Ameyawa z Piasta Gliwice.

Jak się jednak okazuje, nie tylko częstochowianie mają na oku tego piłkarza. Z naszych informacji wynika, że zainteresowanych jest też kilka drużyn z MLS. To akurat dziwić nie może, bo Moutinho grał już w tej lidze. Najpierw w Los Angeles FC, a następnie w Orlando, skąd trafił właśnie do Spezii.

Jagiellonia nie ma opcji wykupu

Decyzja w sprawie jego przyszłości ma zapaść dopiero po sezonie. A jaka jest dokładnie kontraktowa sytuacja Moutinho? Portal Transfermarkt zapewnia, że Jagiellonia ma opcję wykupu, a Spezia odkupu. Prawda wygląda jednak inaczej. Goal.pl sprawdził w dwóch, niezależnych od siebie źródłach i z naszych informacji wynika, że polski klub nie ma opcji wykupu. To oznacza, że po sezonie Moutinho znów będzie piłkarzem Spezii, z którym łączy go umowa do lata 2026 roku.