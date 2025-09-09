Kibice doczekali się wzmocnienia. Zagłębie ma nową broń w ataku

Zagłębie Lubin na finiszu okna transferowego było bardzo aktywne. Miedziowi tuż przed syreną zamykającą letnią sesję transferową ogłosili, że pozyskali nowego napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Leonardo Rocha został nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin.

Zagłębie Lubin nie rozpoczęło dobrze nowej kampanii. Jak na razie drużyna dowodzona przez Leszka Ojrzyńskiego ma tylko sześć punktów po sześciu kolejkach, plasując się tuż nad strefą spadkową. Tym samym w ostatnim dniu okna transferowego władze klubu skupiły się na poprawie jakości w zespole. Między innymi ogłoszono pozyskanie nowego napastnika.

„Informujemy, że nowym piłkarzem KGHM Zagłębia Lubin został Leonardo Rocha. Napastnik dołączył do klubu z Rakowa Częstochowa na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Zagłębia.

Portugalski napastnik o miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Michalisem Kosidisem, Wojciechem Szafrankiem oraz Arkadiuszem Woźniakiem. Leonardo Rocha w tym sezonie wystąpił jak na razie w 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył też jedno kluczowe podanie.

Tymczasem już w najbliższy piątek gracze Zagłębia wracają do ligowego grania. Zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:30. Ogólnie do kolejnej przerwy na kadrę Miedziowi wezmą udział w pięciu spotkaniach, w tym w jednym w STS Pucharze Polski. W krajowym pucharze zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem. Ponadto na drodze lubinian staną też Motor Lublin oraz Arka Gdynia.

