Dawid Kroczek po odejściu z Cracovii ma dołączyć do sztabu Marka Papszuna. Będzie współpracował z nim w Rakowie Częstochowa - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kroczek w sztabie Papszuna. Będzie pracował w Rakowie

Dawid Kroczek przez ponad rok odpowiadał za wyniki Cracovii. Zatrudniono go w kwietniu, aby obronić się przed spadkiem z Ekstraklasy. Ta sztuka się powiodła, natomiast sezon 2024/2025 trenerowi udało się zakończyć na szóstym miejscu w tabeli. Mimo niezłego wyniku. Pasy postanowiły go pożegnać. Zadecydowała o tym rozczarowująca runda wiosenna, podczas której zespół wpadł w kryzys, którego Kroczek nie zdołał zażegnać.

W kontekście przyszłości 36-latka pojawiały się sugestie, że może dołączyć do sztabu szkoleniowego Marka Papszuna. Sam zainteresowany nie wykluczał tego rozwiązania, gdyż obaj panowie mieli już razem współpracować w przypadku zatrudnienia Papszuna na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Raków Częstochowa złożył ofertę, a Kroczek ją przyjął. Potwierdza to Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

To ważne wzmocnienie dla Rakowa Częstochowa, gdyż Kroczek zajmie miejsce Dawida Szwargi, który do niedawna był związany z wicemistrzem Ekstraklasy. W zimie opuścił klub, przenosząc się do pierwszoligowej Arki Gdynia, z którą wywalczył awans.

Kroczek robi krok w tył, ale pobyt w Częstochowie może potraktować wyłącznie jako przystanek. Korzyści z tej współpracy z pewnością będą dwustronne – Papszun zyska jakościowego pomocnika, a Kroczek nabierze doświadczenia w nowym otoczeniu i poprawi swój warsztat.