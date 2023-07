Vladislavs Gutkovskis odchodzi z Rakowa Częstochowa. Na zasadach transferu definitywnego napastnik przenosi się do Korei Południowej.

Vladislavs Gutkovskis

Vladislavs Gutkovskis był związany z Rakowem od 2020 roku

Teraz Łotysz na zasadach transferu definitywnego przenosi się do Korei Południowej

Na tym rozstaniu mistrzowie Polski zarobią około 800 tysięcy euro

Medaliki tracą napastnika

Po zdobyciu historycznego mistrzostwa Polski w szeregach Rakowa Częstochowa dochodzi do wielu zmian. Dotyczą one nie tylko ławki trenerskiej, ale także kadry zespołu. Z Medalikami pożegnali się już między innymi Tomas Petrasek i Sebastian Musiolik. W poniedziałek potwierdzono wcześniejsze doniesienia o rozstaniu z Vladislavsem Gutkovskisem.

Łotysz na zasadach transferu definitywnego przeniósł się do Korei Południowej, gdzie będzie reprezentował tamtejszy Daejon Hana Citizen FC. Mistrzowie Polski na tej sprzedaży zarobią 800 tysięcy euro. To jeden z najwyższych zarobków w historii klubu – najdrożej sprzedany został Kamil Piątkowski, który dołączyć do Salzburga za pięć milionów euro.

Po trzech latach w czerwono-niebieskich barwach Vladislavs Gutkovskis odchodzi z Rakowa.



Po trzech latach w czerwono-niebieskich barwach Vladislavs Gutkovskis odchodzi z Rakowa.

Gutkovskis grał dla Rakowa od 2020 roku. W jego barwach zaliczył łącznie 119 występów, strzelając 34 bramki.

