Raków Częstochowa, mimo że były zapowiedzi oszczędnego podejścia do letniego okna transferowego, to ostatecznie wydał już krocie na wzmocnienia. W każdym razie według różnych głosów mistrzowie Polski wciąż są w trakcie poszukiwania nowego napastnika. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał w audycji "Loża Piłkarska" na Kanale Sportowym, dając do zrozumienia, że naprawdę solidny napastnik był rozważany przez klub z Limanowskiego.